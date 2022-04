Lassiter suma 314 minutos en la temporada

Redacción- El veloz atacante costarricense, Ariel Lassiter, fue protagonista en la victoria del Inter Miami al derrotar 3-2 ante el New England Revolution donde el nacional se lució al dar una gran asistencia.

Con el número 11 en su espalda, el ex-jugador de Alajuelense salió motivado y echando mano de su calidad y notable velocidad fue un dolor de cabeza para la zaga rival.

Pese a ello, New England encontró el 0-1 a su favor, gracias a un gol obra de Justin Rennicks, que se encargó de tocarle el orgullo al conjunto que viste de rosado.

Lassiter echó mano de su talento y se lució con un gran asistencia al minuto 17, tras un fabuloso centro por la banda, que fue aprovechado por delantero ecuatoriano Leonardo Campana, que definió de gran manera para vencer al guardameta Knigthon.

Esa anotación le abrió el camino al Inter Miami con el 1-0 en el marcador. Ariel fue tomando gran protagonismo en el partido, ya que se le vio peleando con todo cada balón y así poder seguir ganándose la confianza de Phil Neville, técnico inglés del club.

17'| Executed to perfection! Lassiter with the pin point cross and Campana heads it home! pic.twitter.com/pVZephGO0d — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 9, 2022

Leonardo Campana estaba inspirado en la cancha y al minuto 23, marcó su segundo gol del encuentro y así aumentar la ventaja a 2-1 para el cuadro de Miami.

Pese a ello, New England Revolution siguió insistiendo, lo cuál hizo que encontraran el empate de 2-2 a la altura del minuto 67, gracias a un gol de penal de Carles Gil.

Tras un gran esfuerzo dentro del rectángulo de juego, Lassiter salió de cambio al minuto 72, sellando así una aceptable actuación con su equipo de la MLS.

23' | CAMPANA!! What a build up, a great cross from Robinson and Campana makes its 2-1 at #DRVPNKStadium ! pic.twitter.com/RYKF93s1qF — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 9, 2022

La tercera anotación llegó luego de una gran jugada colectiva y en un rebote luego de un centro Leonardo Campana aprovechó y solamente la mando al fondo del marco para firmar su triplete para el 3-2 a la altura del minuto 88.

Campana fue el héroe del Inter Miami, que cosechó su primera victoria de la temporada y así calmar un poco el disgusto de su afición, que cuenta con gran cantidad de seguidores hispanoparlantes al estar ubicados en un ciudad llena de latinos.

Por su parte, Lassiter suma 314 minutos en seis partidos disputados, donde ya registró su primera asistencia. El atacante de 27 años espera seguir mejorando.