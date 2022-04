Sánchez es uno de los líderes del club guanacasteco

Redacción – El arquero del Municipal Liberia, Erick Sánchez, afirma que al Puntarenas FC no le faltan cuatro juegos para ascender a primera, sino que le faltan seis duelos.

Sánchez es una pieza clave en el esquema de Minor Díaz en el club guanacasteco, que tuvo como héroe al portero de 34 años, que en los penales ante Fútbol Consultants Desamparados tapó un tiro para darle el triunfo a Liberia por 5-4 tras un global de 3-3.

Este resultado le dio el boleto a los liberianos a las semifinales de segunda, que está en la etapa decisiva del Clausura 2022. Erick ha sido fundamental a lo largo del semestre, ya que se ha adueñado del arco aurinegro con gran reflejos y un gran nivel.

Precisamente, esas cualidad hacen a Sánchez uno de los referentes de Liberia, que pide que respeten a su equipo y dejen de hablar en las transmisiones televisivas de TD Más, que al PFC solo le faltan cuatro juegos para subir a primera.

Esto por causa de que los puntarenenses fueron campeones del Apertura 2021, lo que ya los tiene con un 50% del boleto para ascender, por lo que de ganar este certamen subirían de forma directa, lo cuál los coyotes quieren evitar.

Debido que desde la óptica del arquero, Liberia va llegar a la final del actual torneo y va forzar a una Gran Final Nacional por el ascenso, gracias a la unión del cuadro pampero.

«He escuchado en las transmisiones que al Puntarenas FC le faltan cuatro juegos para ascender, no señor tienen que vencernos a nosotros, vamos a llegar ahí y vamos a quitar esos cuatro partidos, vamos a llevar eso a seis. Al PFC no le faltan cuatro juegos para ascender, le faltan seis, porque nosotros en Liberia vamos a lo de nosotros», afirmó Erick Sánchez a TD Más.

Erick cuenta con gran experiencia en el fútbol costarricense, ya que en su currículo destacan pasos por clubes como Limón FC, Cartaginés, Uruguay de Coronado, UCR, Santos de Guápiles y Belén FC.