Redacción- Actualmente Bad Bunny es uno de los artistas más famosos a nivel mundial, se ha caracterizado como uno de los más humildes en la industria y por agotar todas las entradas en sus conciertos y ahora protagonizará una película en el universo de Marvel.

Esto es una gran noticia para el reguetonero, pues interpretará al primer latino de Marvel que salió en dos cómics del arácnido, «El Muerto».

La noticia la confirmó Sony Pictures Entertainment, la cual, se dio a conocer durante festival CinemaCon en Las Vegas, Nevada.

El festival reúne a compañías productoras, periodistas y cinéfilos de todas partes del mundo y es el lugar en donde compañías anuncian las producciones que estarán llegando a los cines en los próximos meses, y mencionaron que el estreno del filme del puertorriqueño sería el 12 de enero del 2024.

Bad Bunny se encuentra muy emocionado con esta nueva oportunidad, pues destacó que le encanta la lucha libre e incluso el año pasado se presentó durante el Wrestlemania 37, uno de los eventos de lucha libre televisados más seguidos del mundo, en donde se robó el show cuando se enfrentó contra The Miz y ganó.

«Es maravilloso. Es increíble. Me encanta la lucha libre. He crecido viéndola y ahora soy un luchador..Por eso me encanta este personaje. Creo que es el papel perfecto para mí, será épico», afirmó Benito.

Bad Bunny (@sanbenito) takes the #CinemaCon stage to announce his starring role as El Muerto during @SonyPictures’ Presentation. @ElMuertoMovie is exclusively in movie theaters January 12, 2024. pic.twitter.com/jMhBId2CT7

— Sony Pictures (@SonyPictures) April 26, 2022