Respaldo de jugadores y de la directiva hacen a Rudé intocable en Alajuelense

Redacción – El capitán de Alajuelense, Bryan Ruiz, pide paciencia a la directiva de La Liga y por eso pide dar un año de trabajo para Albert Rudé para así poder captar la que considera como «espectacular» idea de juego en el León.

Al igual que el resto del plantel erizo, Ruiz respalda con todo gestión del timonel español, que por segundo partido consecutivo en el Morera Soto escuchó el grito de «Fuera Rudé», lo cuál demuestra el enorme malestar de la afición rojinegra.

Pese a ese enojo, el Capi pide paciencia a los manudos, a pesar de que es consciente que los liguistas han sufrido bastante en los últimos ocho años, donde solo han cosechado un título nacional, por lo que los fanáticos solo quieren resultados y no procesos.

Eso sí, Bryan señala que Rudé llegó a la institución tras un gran estudio de parte de la junta directiva, donde se determinó que el español era la mejor opción para asumir el banquillo erizo, al cuál llegó desde octubre del año pasado.

Bryan Ruiz habló con Teletica Radio y afirma que se debe confiar en el conocimiento del timonel español, ya que grandes entrenadores como Guardiola dicen que se necesita mínimo un año para así poder captar la idea de juego dentro de la cancha.

«Pedirle paciencia a la afición es muy difícil después de tanto tiempo que han sufrido de no ganar campeonatos, estoy hablando de siete años antes de ganar la 30 y después de la 30 tuvimos dos torneos que no cumplimos con el objetivo de ser campeones, pero el traer a Albert Rudé fue un estudio muy grande que hizo la junta directiva junto otras personas involucradas, en traer al mejor entrenador.

¿Qué puedo decir del entrenador? Lo ha dicho Guardiola y otros entrenadores, para que un equipo capte la idea de un entrenador va necesitar más o menos un año de trabajo, así que dentro de la poca paciencia que yo sé que puede tener la afición, les pido que le demos ese año de trabajo, ósea todavía estamos vivos y objetivo principal es ganar el campeonato, ese es el objetivo principal, estamos todavía peleando por la cima general y la clasificación, después lograr el título y ojalá podamos conseguirlo para que así sea.

Dentro del proceso habrá prueba y error, que el entrenador lo está haciendo bajo un metodología e idea nueva que trae, que me parece espectacular, pero yo entiendo que la afición pide resultados, no seamos como otros equipos que si en tres meses no se logra algo, cambian al entrenador, nosotros queremos que no sea así, se trajo a Rudé con un estudio que se hizo y se necesita tiempo para eso», afirmó Ruiz a Teletica Radio.