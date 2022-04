Campos llega con una enorme ilusión

Redacción – En su presentación como nuevo timonel del Saprissa, Jeaustin Campos le envió un mensaje al saprissismo, con la intensión de pedirles que llenen La Cueva para así unirse más que nunca para poder sacar ese ADN morado que identifica al club.

Campos vivirá su tercera etapa al mando del equipo donde es leyenda, ya que es el técnico más ganador en la historia del Monstruo, lo cuál demuestra que Campos no es uno más en la institución, donde firmó por todo lo que resta del 2022.

Su vuelta al Saprissa motiva al entrenador de 50 años, que deja claro que a pesar de sus atestados, su llegada no es una garantía de título ni mucho menos, por lo que es consciente que solo podrán lograr la estrella 37 si todos se unen.

Es por ello, que pide a la parte administrativa y a la afición confiar en el trabajo que realizará junto con sus asistentes; Marco Herrera y Randall Row, que son grandes morados de corazón, lo cuál le dará mayor identidad a la institución.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y afirma que al ser la cabeza del camerino lo obliga a sacar al Monstruo del bache de resultados, pero para eso ocupa a la afición, ya que en el torneo ocupan la novena posición con 16 puntos de 39 posibles.

«Quiero decir que no estoy solo en esto, no por nombrarme a mí es una garantía de título y hay muchísimos factores, la gran afición saprissista quiero que vengan y quiero que la afición llene La Cueva, vamos a sacar ese ADN morado de los muchachos junto los que estamos trabajando acá, el apoyo de la afición es importante y el trabajo de los futbolistas, el apoyo de don Ángel Catalina y apoyo a nivel administrativo.

Todos somos una familia y yo quiero quitarme responsabilidad, pero el hecho de que esté aquí es inherente de que vamos a ganar, nunca ha sido fácil y yo no la he tenido fácil, entonces a eso me refiero que yo solo no lo voy hacer, ocupa el apoyo de los futbolistas y sobre todo a eso me refiero, soy la cabeza en la parte del camerino, pero sigo siendo uno más, que quiere revertir la situación y lograr el éxito», afirmó Jeaustin Campos.