Limón Black Star competirá en segunda división

Redacción – Tras varios meses alejado de la palestra pública, Celso Gamboa reapareció en el fútbol nacional, pero ahora no cumplirá rol a nivel de junta directiva, sino que es uno de los propulsores del nuevo equipo de segunda división; Limón Black Star.

Los limonenses volverán a disfrutar de partidos en el Estadio Juan Gobán, gracias a la llegada de esta nueva institución, que lucirá en su uniforme los colores verde, amarillo y rojo, que tendrá como director técnico al argentino Gustavo Martínez.

La nueva escuadra limonense adquirió la franquicia de Marineros de Puntarenas, escuadra que desaparece para darle su espacio a las Black Stars, que tienen como principal figura entre sus fundadores al abogado y empresario caribeño.

Gamboa afirma que cuenta con fans en redes sociales, a los cuáles les pide que se enojen y digan lo que quieran porque volvió al fútbol nacional, con la ilusión de que en poco tiempo el fútbol de la máxima categoría vuelva a tierras al cantón central de Limón.

Desde la óptica del empresario caribeño, era hacer algo en pro del deporte o simplemente que los limonenses se quedarán sin club, por lo que hizo los esfuerzos necesarios con un grupo de personas para poder crear a este equipo que competirá en segunda.

Pero muchas personas al darse cuenta que Gamboa está involucrado en el proyecto creen que todo se irá pronto al carajo, lo cuál el abogado desmiente y señala que no será así, ya que dejó al proyecto a personas que saben de fútbol y él solo será un fanático más.

Es por ello, que Celso Gamboa dijo en una charla con Deportivas Columbia que en en Limón lo aman por su labor y en el Valle Central lo odian, por lo que compara con los amores y odios que desata Jafet Soto Molina en Herediano.

«Son mis fans, enójense porque volví y definitivamente la gente solo quieren destruir y no construir, si usted se queda con los comentarios negativos y opinión negativa, no vas hacer nada. Era hacer algo ya o que alguien hiciera algo, o que Limón se quedara sin equipo y escuchar gente aficionados a Saprissa, Heredia o La Liga, que hablen o digan que esto va para el carajo porque estoy yo, definitivamente no conocen quién soy.

No conocen lo que puedo hacer y definitivamente desconocen por completo que el proyecto está en manos de personas que son profesionales del fútbol. Todo ese tipo de reacciones y ruido que se genera en redes sociales, también ayuda al club y yo ya lo entendí, al principio yo me enojaba, pero ahora no y entiendo que es parte de ese marketing que requieren todos los equipos de fútbol.

Con todas las distancias del caso yo veo los amores y odios que desata Jafet Soto en Herediano, ahora lo veo en una menor proporción lo que pasa conmigo aquí en Limón, ya que la gente del Valle Central no me quiere y acá en Limón sí, esta es mi casa y aquí todos están con nosotros, los que no están es la gente que ni siquiera se han puesto una camiseta de Limón FC y no van a poner una de Limón Black Star», afirmó Celso Gamboa a Deportivas Columbia.