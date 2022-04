Durante poco más de un mes tendrá el papel de presidente electo

Redacción- Rodrigo Chaves no se alerta por las distintas amenazas que se han presentado en redes sociales contra su persona, aunque justo la tarde de este viernes sostendría una reunión con funcionario de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) para tratar este tema.

Puesto que ahora el economista se encuentra bajo el rol de presidente electo, mientras llega el próximo 8 de mayo que se efectuará el traspaso de poderes.

Esto genera que el próximo ocupante de la silla presidencial se consulte las disposiciones que son establecidas por las leyes del país para esta figura.

Debido a que el economista es consiente de esas amenazas y considera que en cualquier momento puede ocurrir algo en su contra.

Aunque deja en claro que él piensa que la mayoría de costarricenses son patrióticos y democráticos, aunque piensa que una acción en su contra puede ocurrir en cualquier momento.

«Yo he decidido desde hace ya bastante tiempo no comentar sobre los rumores de amenazas personales a mí y sobre las amenazas personales que alguna gente ya ha publicado en Twitter, tengo conocimiento de ellas, viera que esta tarde me reuniré con funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Seguridad para tomar ese punto».

«Yo creo que nunca falta un domingo 7, y una cabeza caliente, pero el hecho de que el excandidato presidencial, señor expresidente de la República, don José María Figueres haya tenido el gesto de venir a mi casa y que nos hayamos abrazado en público delante de ustedes dice que la enorme mayoría de los costarricenses somos patriotas y democráticos, y que aparezca uno que otra cabeza caliente pues eso lo manejaremos de acuerdo a nuestra legislación y las cosas que hay que hacer al respecto», declaró Chaves.