Asegura estar dispuesto a luchar para que ese privilegio se acabe del todo

Redacción- Rodrigo Chaves fue directo al decir que no está interesado en recibir la pensión de lujo que se le asigna a cada expresidente de la República.

Tema al que se refirió el presidente electo del país durante una conferencia de prensa que brindó ayer lunes.

Debido a que cada ocupante que ha tenido la silla presidencial sale del cargo con una alta pensión que reciben hasta su muerte.

Pero el economista fue insistente a lo largo de la campaña electoral con el tema de erradicar las pensiones de lujo con el fin de ahorrarle dinero al Estado.

Situación que al parece sigue teniendo en mente para ponerle fin a ese tema que se ha polemizado en gran medida durante los últimos años.

Aunque Chaves es consiente de que eliminar ese privilegio será complicado, debido a que se requeriría de una modificación en las leyes del país.

Misma a la que estaría dispuesto a iniciar con el fin de que para el cierre de su mandato en 2026 ya ese tema ni siquiera entre en la discusión.

«Yo voy a luchar contra todas las pensiones de lujo no cotizadas incluyendo la mía, yo no quiero esa pensión, hay una gran disputa legal de si una persona puede o no renunciar a la pensión, mi objetivo es que al final de la administración del partido Progreso y Rodrigo Chaves no haya ni siquiera que hacer esa pregunta porque no va a haber nada a qué renunciar, porque no van a existir las pensiones no cotizadas».

«Ahora si voy a renunciar o no, diay yo podría decir que sí, sabiendo que legalmente no son renunciables, pero no, yo lo que quiero es no tener ni siquiera que hacerme la pregunta, buscar un mecanismo, yo lo que quiero es que desaparezcan del marco jurídico de Costa Rica, pensiones injustas pagadas por el pueblo que más necesita y ese es nuestro compromiso, dentro del marco de la ley y la separación de poderes y la democracia vamos a buscar todos los mecanismos que haya para lograr ese objetivo, que nadie tenga que renunciar a una pensión de lujo porque no va a haber pensiones de lujo», expresó el exfuncionario del Banco Mundial.