Fue lo primero que abordaron tan solo dando inicio la sesión.

Redacción- Los diputados que aún conforman el Poder Legislativo se mostraron la mañana de este martes debido a que ya sus curules no tienen la placa con el nombre respectivo a cada legislador.

Cambio con el que cada legislador se topó al ingresar al recinto parlamentario y que no fue del agrado de cada uno de los congresistas.

Malestar que externó la representante independiente Zoila Rosa Volio, quien solicitó que les volvieran a colocar las identificaciones de manera inmediata.

Tema fue apoyado por la integrante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Vita Monge, así como también recibió el apoyo de la totalidad del Partido Liberación Nacional (PLN), quienes por medio de la jefa de esta bancada, María José Corrales, alzaron la voz para solicitar un receso hasta que les colocaran nuevamente la placa.

«Nos extraña muchísimo que ya las curules no tengan ni nuestro nombre, yo creo que nosotros vamos a estar trabajando si no me equivoco hoy durante la mañana y tarde, mañana también mañana y tarde y jueves durante la mañana y tarde, o sea, todavía somos diputados, porque todavía estamos hasta el 30 a las 12 de la noche, es una falta de respeto lo que están haciendo, yo creo que deberían poner las placas en este mismo momento, porque todavía no somos anónimos, esta curul no es una curul anónima, ni la de doña Aida, ni la de don Otto, ni la de doña Ana Lucía, que se haga un receso, porque si no para qué estamos aquí, o sea estamos aquí como un cuadro pintado y si es tanta las ganas de que nos vayamos, nos vamos ya, pero así no se vale», declaró Volio.