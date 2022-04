Los comentarios sobre lo sucedido con Sánchez no han cesado

Redacción- La situación sobre el accidente de Keyla Sánchez ha sido un tema que ha dejado mucho de que hablar en redes sociales, pues muchas personas se encuentras tanto enojadas, indignadas así como también se han hecho múltiples memes sobre el tema.

Pero las cosas se salieron de control el día de ayer, cuando en un envivo, la presentadora aseguró que ya está muy acostumbrada a todas las especulaciones que las personas que dicen de ella y expresó que su accidente no fue por alcohol y muchísimo menos por drogas, que las personas no pueden suponer nada más por un video que vieron.

Esto generó que las redes sociales estallaran en los comentarios de AM Prensa, en donde la mayoría de personas le exigían justicia a la policía, así como también habían otros en donde apoyaban a Sánchez.

«Y dónde está la alcoholemia que se le hace a cualquier persona»

«Dios está mujer piensa que la gente es tonta solo falta que diga que era el carro que venía borracho que se equivocó»

«No acepto que cometió un error y habla además de su arrogancia queriendo omitir su culpa y responsabilidad lo cual es un indicador de que no aprendió la lección y lo volvería a hacer»

«Que vomitable es el tico, yo ni la condeno ni la rescato, todo el mundo tiene derecho a someterse a un proceso legal..»

«Pero no entiendo porque tiene que dar explicaciones a nadie…»

«Pobrecita porque la gente no es más empática y NO entiende que ella no chocó… la valla de concreto chocó contra ella»

Fueron algunos de los comentarios que se podían leer. Pero eso no es todo, pues páginas de memes en Costa Rica, le han hecho varios a la presentadora, como el siguiente: