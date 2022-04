Chris Kirchner, empresario estadounidense, este mes ha sido elegido como el postor para la adquisición del club y Rooney de 36 años, quiere permanecer a cargo.

«Si sucede, entonces quiero reconstruir el club. Ves lo que significa para los seguidores cada semana, este es un club especial, un gran club en el que todos estamos orgullosos de estar y quiero ser el que traiga de vuelta los días felices», afirmó Rooney.

Absolutely gutted with the outcome from today. Proud of all the players and staff, unbelievable effort from everyone. Thanks to all our fans for the incredible support through some tough times. Hopefully we can start to rebuild as soon as possible. 🐏🤍🖤 #dcfc @dcfcofficial pic.twitter.com/iTf4kBVYFu

— Wayne Rooney (@WayneRooney) April 18, 2022