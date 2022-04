Cabalceta no dejará pasar el chance de jugar con La Selecta

Redacción – El defensor de San Carlos, Erick Cabalceta, revela que ya inició trámites para defender a la Selección de El Salvador, debido a la nula oportunidad con Costa Rica, donde nunca ha sido tomado en cuenta.

Cabalceta cuenta con raíces salvadoreñas, las cuáles son su boleto a vestir la camiseta de «La Selecta» cuscatleca, la cuál ilusiona de gran forma al zaguero de 28 años.

Su anotación en el duelo que ganaron los Toros del Norte por 4-1 ante Saprissa ha retumbado en el país centroamericano, donde ya esperan por el futbolista que señala que su sueño siempre ha sido defender a La Sele, pero no dejará ir esta oportunidad.

⚽ Lo que sufre Saprissa en táctica fija, segundo de San Carlos pic.twitter.com/tonaKKIrRr — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 10, 2022

Desde la óptica del zaguero con pasado por Cartaginés y el recién desaparecido Catania de Italia, su intensión es jugar con El Salvador, nación que defiende su compañero en San Carlos, Christian Martínez, quién también es tico pero nacionalizado salvadoreño.

Incluso, según pudo conocer amprensa.com el zaguero le ha preguntado a su compañero de equipo por el combinado liderado por Hugo Pérez, con el fin de ir conociendo más de la bicolor, que defenderá con todo y por eso revela que está a la espera de los papeles.

Erick Cabalceta conversó con Teletica Radio y dio a conocer que él siempre será tico, pero considera que debe abrir nuevos caminos con El Salvador, país al cuál le tiene cariño gracias a sus lazos familiares con el «pulgarcito» de América.

«Esa es la intensión jugar con El Salvador, ya me contactaron y estoy a la espera de los papeles, obviamente mi sueño siempre había sido jugar con la Selección de Costa Rica, no se da. Pero bueno, me alegra mucho que los que están ahí están haciendo un buen papel y soy tico obviamente, pero hay que abrir nuevos caminos y nuevas puertas, si El Salvador me está abriendo las puertas, pues bienvenido sea», afirmó Cabalceta en conversación con Teletica Radio.

Este no sería el único tico que se nacionalizaría para jugar con otra selección del área, ya que Andrés Lezcano se naturalizó chapín para defender a Guatemala. Sumado a jugadores ticos como Douglas Forvis, Francisco Flores y Carlos Montenegro con Nicaragua.