Saprissa se ubica en la casilla 10 del Clausura 2022

Redacción- El delantero tibaseño Ariel Rodríguez salió molesto después de la derrota de 2-1 ante el Santos de Guápiles que sigue en alza y los morados se siguen complicando en la zona baja de la tabla.

El atacante morado comentó que el camerino está dolido debido a los recientes resultados y que los tiene más cerca del descenso que de los puestos de clasificación.

Además añadió que ellos son conscientes de que las palabras sobran pero todos tienen vergüenza y esperan que salgan rápido del bache que sufren.

«La verdad, las palabras sobran estamos dolidos, tenemos vergüenza con la afición ya que lamentablemente las cosas no están saliendo, lo que no tenemos que hacer es rendirnos ya que todavía quedan partidos y somos Saprissa; no podemos estar en esa posición las palabras cansan pero todo el camerino tiene vergüenza está dolido de lo que esta pasando y espero que se resuelva lo más pronto posible ya que tenemos que salir de ese bache que estamos pasando», afirmo Ariel Rodríguez a Tigo Sports.

Por otra parte los morados suman solamente un punto de los últimos 18 que han disputado.

No sólo son sus 5 juegos sin ganar o sus 4 derrotas consecutivas. No sólo es lo desalmado de su equipo con figuras sin peso alguno.@SaprissaOficial tocó fondo y con 16 puntos y con 18 por jugar, su único milagro es ganar todo y no ceder ni un punto, y ni así, asegura clasificar. — Christian Sandoval (@c_sandovalp) April 24, 2022

Además el estratega Jeaustin Campos no consigue una victoria desde el mes de diciembre pasado en la que le ganó al Saprissa en la final.

Lo de Saprissa raya en lo vergonzoso ya. Y Jeaustin Campos no gana un partido desde que le ganó en diciembre A SAPRISSA 🤯 — Diego Alonso Obando (@DiegoObando95) April 24, 2022

El próximo duelo de los tibaseños será el miércoles 27 de abril contra la Liga Deportiva Alajuelense donde si los morados no ganan prácticamente quedarían sin ninguna posibilidad de clasificar.