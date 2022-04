Redacción- ¡No se lo puede perder! La impresionante exposición “Immersive Van Gogh” llegará al país el próximo 3 de junio en el Centro de Eventos Pedregal.

Los ticos podrán apreciar de un espectáculo visual, mientras las obras del reconocido pintor, Vincent van Gogh, flotan, giran y se transforman por todas partes, entre algunas de las obras que se podrán apreciar se encuentran “Iris” y “Starry Night Over the Rhone”. Un show que no se puede perder por nada del mundo.