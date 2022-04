Redacción– El recién elegido diputado de la República, Fabricio Alvarado, apenas se dio a conocer que Rodrigo Chaves resultó electo presidente de la República lo encomendó a Dios.

Alvarado espera que con la oración Dios le dé sabiduría y temor de Dios.

«La Biblia dice que es bienaventurada la nación que busca a Dios. Invitamos a todos los que han sido elegidos para gobernar este país y a todos sus habitantes, para que, con humildad y sinceridad, nos unamos hoy en pedir a Dios la bendición para todas las familias de Costa Rica», indicó Alvarado.

Para esta segunda ronda electoral disputada ayer domingo, el ex candidato presidencia Alvarado no habría brindado su apoyo a ninguno de los dos candidatos para presidente, José María Figueres y Rodrigo Chaves. Misma decisión lo hicieron otros ex participantes de la anterior ronda electoral.

Fabricio Alvarado señala que ahora su prioridad en Nueva República estos próximos 4 años será edificar y construir por el bienestar de todos los que viven abrigados por esta bella tierra.