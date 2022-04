Góndola se ha ganado el cariño del liguismo con su calidad

Redacción – El habilidoso canalero del León, Freddy Góndola, afirma que en Panamá se habla mucho de La Liga, debido que saben muy bien la grandeza del club erizo, lo cuál emociona al jugador sensación del líder en solitario del certamen.

En el pasado reciente, panameños como Adolfo Machado, Harold Cummings y Gabriel Torres, vistieron los colores de Alajuelense, por lo que Góndola se ha encargado de engrandecer aún más la calidad de los jugadores del vecinos del sur en el fútbol tico.

Para el extremo zurdo de 26 años, estar en Alajuelense es algo que lo tiene encantado, al igual que su familia, la cuál está con él acá en Costa Rica lo cuál le ha permitido haberse adaptado más rápido al Equipo de su Gente.

Su velocidad, buen toque de balón y extraordinaria visión de juego, le ha permitido a Góndola a figurar en el León, club al que llegó gracias Agustín Lleida, que confío en el número 99 que no ha desentonado con la camiseta rojinegra.

Es tan bueno el rendimiento de Góndola, que sus familiares y amigos en Panamá siguen de cerca la actividad del mediocampista, que en lo que del campeonato suma 1038 minutos en 15 partidos, donde registra seis goles y una asistencia.

Freddy Góndola habló con AMPrensa.com y contó como en suelo panameño siguen de cerca su desempeño, donde está encantado e incluso califica de inexplicable a la afición.

«Mi familia está conmigo acá en Costa Rica, mi mamá, mi papá y mi hermano. Muchos amigos y familiares me han pedido camisetas de La Liga y no se pierden los partidos, me apoyan a tope, están encantados al igual que yo. En Panamá se habla mucho de La Liga, saben la grandeza del club y lo que representa esta camiseta, esta enorme institución y yo también sé, ya estuve acá jugando a Costa Rica en el pasado y veía la grandeza de Alajuelense, su afición es inexplicable y nosotros solo debemos seguir por la senda del triunfo para darle alegrías a los liguistas», afirmó Freddy Góndola a AMPrensa.com.

Góndola se alistará para llegar inspirado al Clásico Nacional 337 de la historia, que se realizará en el Estadio Nacional este miércoles 27 de abril a las 8:00 pm.