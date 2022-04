Brumosos no son campeones nacionales desde hace 81 años

Redacción – El técnico de los brumosos, Geiner Segura, afirma que alrededor del Cartaginés se ha creado una energía negativa, por eso recuerda que son un equipo con más de 100 años de historia, lo cuál los hace un club grande de Costa Rica.

Segura afirma que cada vez que al Cartaginés se le viene algo trascendental en el campeonato, muchos aficionados esperan que suceda la tradicional «cartagada», en lugar de aparezcan las grandes gestas de la institución en el pasado.

Incluso, el técnico afirma que a nivel nacional se le ha hecho una energía negativa al club de la Vieja Metrópoli, que cada vez que anda bien siempre se saca lo malo, con el fin de desestabilizarlos y así sacar la noticia que ha atormentado al club todos los años.

Eso sí, a pesar de sus argumentos donde el mismo Segura señala que siempre se busca lo malo del Cartaginés, señala que no pueden esconder los 81 años sin ser campeones del fútbol nacional, por lo que trabajarán en busca de llevar el ansiado título al club.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y recuerda que históricamente en el cuadro brumoso se han hecho grandes cosas, por eso considera que Cartaginés, es un cuál que se ha ido transformando para volver a la cúspide del fútbol tico.

«Yo no sé, si el jugador o el aficionado nuestro escucha tanto lo que sale después, cuando se viene algo importante para Cartaginés, porque aquí no salen a relucir las grandes remontadas del Cartaginés, aquí no sale a relucir cuando fue campeón o juega una final, cuando hay momentos claves del Cartaginés sale la cartagada, que este equipo allá o acá, es una energía que se le hace al Cartaginés a nivel nacional.

Porque si el Cartaginés tiene seis fechas de no perder, porque no se dice otra cosa. Porque si el Cartaginés gana hoy, a mí lo que diga el rival soy respetuoso, hay una parte de historia nuestra que siempre es lo malo y el club históricamente ha hecho cosas muy buenas también, Cartaginés tiene más de 100 años de historia, es un club grande y acá estamos tratando de trabajar eso.

Cartaginés está en primer lugar y todo mundo está esperando que pierda, porque es la noticia del Cartaginés. Entonces en otros clubes no pasa lo mismo, claro sabemos que tenemos un peso muy grande de no ser campeones, claro que lo tenemos. Pero eso no quiere decir que no se hayan hecho cosas importantes, este club se ha transformado en otro club al que yo llegué en 1996, una infraestructura enorme y fantástica, tenemos que trabajar bastante para poner ese título y ojalá podamos cambiar esa historia», afirmó Geiner Segura.