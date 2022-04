Gonin destacó que nadie era perfecto y todos cometíamos errores

Redacción- El cantante Gonín, decide utilizar sus redes sociales para defender a Kavvo quien durante toda esta semana ha sido criticado fuertemente por decir que en Costa Rica era muy fácil «pegar» en la música y a Keyla Sánchez, quien tuvo un accidente automovilístico y se filtraron videos de ella antes de lo ocurrido en donde salía tomando alcohol con sus amigos.

Ante esto, el Gonín no se quedó callado, y destacó que nadie era perfecto y que todos cometimos errores, por eso, no tenemos que juzgar a los demás.

«Últimamente veo muchas personas crucificando a Keyla Sanchez por lo que le sucedió y a Kavvo porque talvez no se supo explicar bien en la entrevista con Toledo. Me sorprende algo, el 90% de las personas que critican a Keyla han manejado alguna vez con traguitos adentro, al igual que los que critican a Kavvo en algún momento han dicho algo que quizá no lo supieron explicar bien, de una u otra forma todos hemos fallado y no nos gustaría que nos critiquen de esa forma tan fuerte. Recuerden algo muy importante, con la misma fuerza que juzgamos algún día nos juzgarán a nosotros, nadie es perfecto y todos fallamos…», escribió.

Por otro lado, en la misma publicación aclaro que él no estaba justificando ningún error, pero que «debemos tener cuidado con nuestra lengüita y no juzgar tan fuerte a los demás…».