Herrera es de las líderes del cuadro patrio femenil

Redacción – La gran referente de la Tricolor femenina, Melissa Herrera, dice que fracasos de Sele femenina es por errores de las jugadoras y no por Amelia Valverde, a quién defiende por su notable trabajo al mando del cuadro patrio de mujeres.

Herrera le pone el pecho a las balas y responsabiliza a las seleccionadas de los fracasos recolectados en el fútbol femenino en los últimos años. Uno de ellos, fue el no haber clasificar al Mundial de la FIFA realizado en Francia en 2019.

En esa oportunidad, las ticas perdieron contra Jamaica en un juego decisivo, lo cuál les impidió sellar su boleto a la justa universal, por lo que la actual jugadora del Burdeos francés señala que todo se dio esa vez porque las ticas fueron un desastre.

Es por ello, que Melissa salió en defensa de la seleccionadora nacional y afirma que las ticas buscarán cueste lo que cueste el boleto al Mundial de Australia y Nueva Zelanda del 2023, ya que tienen la obligación de respaldar el trabajo de todo el staff.

En una charla con el programa 120 minutos de Radio Monumental, Melissa Herrera afirma que es darle las culpas a Amelia, pero como grupo son conscientes que han fallado.

«Los resultados no son culpa totalmente de Amelia Valverde, yo voy hablar como futbolista y le voy a poner el pecho a las balas, muchas veces en el fútbol se dice que los entrenadores son los primeros en irse cuando no hay resultados, porque es más fácil hinchar a los entrenadores, pero nosotras y me ponga como número uno, que no clasificamos al Mundial pasado porque ante Jamaica fuimos un desastre.

La profesora Amelia ha trabajado todo este tiempo y no tengo que echarle flores a ella, si no porque la realidad es esa, es fácil hablar por no se está en el día, nosotras somos las que hemos fracasado y no dimos ese acompañamiento al staff, claro está que ella está en la cabeza de todo el mundo y es un tema que cansa, pero nosotras realmente no nos vemos comprometida con Amelia y ni lo hacemos por ella, si no que lo hacemos por un país y creo que ninguna de nosotras llegamos a la selección para fracasar.

No fuimos al Mundial pasado porque no dimos la talla, así que ninguna responsabilidad es de Amelia Valverde, la responsabilidad es con nosotras mismas, creo que esta vez estamos obligadas a clasificar», afirmó Melissa Herrera.

Costa Rica viajará a Curazao para el encuentro del sábado 9 de abril a las 5:00 pm y recibirá a Guatemala en la última jornada de esta primera ronda eliminatoria el martes 12 a las 7:00 pm en el Estadio Nacional.