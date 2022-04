Smith señala que la caída el clásico no hará que el León se debilite

Redacción – El lateral derecho del León, Ian Smith, afirma que en Alajuelense no tienen un tema mental cuando enfrentan al Saprissa y por eso señala que no son víctimas de un trauma cada vez que enfrentan al odiado rival rojinegro.

Smith considera que un duelo ante el Monstruo siempre tiene un extra, por lo que sostiene que la parte mental no lo está perjudicando, a pesar de que perdieron 2-0 en el clásico 337 de la historia y así llegar a nueve juegos ante los morados sin victorias.

Desde el punto de vista del lateral de 23 años, lastimosamente ante los liderados por Jeaustin Campos no se les han dado las cosas, por eso no cree que deben corregir los errores para cambiar la mentalidad y fortalecerse para obtener el liderato.

Ian Smith afirma que los goles del Monstruo le dificultó el trabajo al León y por eso señala que no tienen un trauma mental contra el Saprissa y otros rivales importantes.

«Es un partido más, bueno es un clásico que tiene ese extra verdad, pero no es mental, lastimosamente no se nos dan las cosas, nos hacen dos goles los cuáles nos dificultan un poco más lo que teníamos planeado, tenemos que remar contra corriente y lastimosamente no cae el gol, pero no es un tema mental que vengamos antes del clásico con un trauma, sabemos que contra Herediano y otros rivales son partidos importantes, tenemos que seguir con la mentalidad fuerte y saber que quedan juegos importantes, que esto no termina acá», afirmó Ian Smith a EXTRA TV.

Gran parte de la afición manuda ha criticado con todo al lateral derecho, ya que le achacan como uno de los jugadores más irregulares.