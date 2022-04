Morados suman 15 puntos

Redacción- El técnico tibaseño Iñaki Alonso declaró que entiende el enojo del aficionado y salió molesto con su equipo debido a la dura derrota que les propinó el Municipal Grecia con marcador de 0-1 en La Cueva.

El timonel finalizado en duelo ante los griegos declaró que entiende las criticas de los aficionados presentes en La Cueva ya que ellos son soberanos para poder expresar sus sentimientos durante el trascurso del partido.

Por esa razón Iñaki también mostró su enojo con su plantel debido al mal juego que realizaron donde casi no llevaron peligro al marco de Grecia que llegó a plantarse con actitud y a proponer su idea de juego.

Además Alonso enfatizó en que su equipo deben seguir el plan de juego trazado para intentar alcanzar la victoria.

Por otra parte, comentó que el le ha dicho a sus jugadores que La Cueva debe respetarse, donde puedan salir a disfrutar y jugar bien donde los jugadores tienen que mostrar seguridad en la toma de decisiones ya que de los últimos cinco partido en Tibás, Saprissa a perdido en cuatro.

«Es un partido malo muy malo por nuestra parte da la sensación que en el período que hemos tenido para trabajar te desconectas, hay que levantarse no me extraña la reacción de la afición ya que no hemos estado bien es normal que el aficionado este enojado yo estoy enojado conmigo mismo y con el equipo y el equipo también esta enojado porque ellos son soberanos y tienen que expresar lo que sienten y en un día que no estamos acertados me parece totalmente lógico que expresen lo que en ese momento están sintiendo.

Le he dicho a mis jugadores que La Cueva tiene que ser un lugar que disfrutemos y para disfrutar hay que jugar mejor, estar más seguros y tratar de no salirnos de la línea de trabajo para realizar un partido acorde a lo que se espera en Saprissa», afirmó Iñaki Alonso.

El próximo encuentro de los tibaseños será en La Cueva el miércoles seis de abril a las 8:00 pm, ante Guanacasteca que llegará con ganas de poder amargarle un duelo más en el reducto morado.