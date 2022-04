La «Sotoneta» tiene al Team peleando por la clasificación

Redacción – Cuando todo mundo los daba por muertos por el pésimo inicio de torneo, Jafet Soto llegó al banquillo florense para darle un giro a la historia y en conjunto a la mística del camerino en el Herediano han logrado resurgir de gran manera.

Soto tiene a los jugadores del equipo que nació que nació grande con la motivación al tope y por eso no es casualidad que hayan ganado por 0-1 ante Saprissa en La Cueva, resultado que saca a relucir el buen momento del Tigre florense que anda de cacería.

La actitud y disposición del plantel ha sido un pilar para el Herediano, que gracias al estilo de juego implantado por Jafet ya han logrado sumar cinco victorias al hilo, que lo han llevado a estar a un solo punto de entrar a puestos de clasificación.

Los florenses llegaron a 22 puntos en el sexto puesto. Sporting FC, Guadalupe FC y San Carlos registran 23 unidades, por lo que el Herediano están en franca lucha por entrar a la fiesta grande del torneo, la cuál hace semanas atrás veían muy lejos.

Incluso, el Team ha tenido que lidiar desde hace varios torneos con jugar fuera del Rosabal Cordero, debido a la remodelación del estadio, pero aún así, eso no ha impedido que figuren en el torneo tico y el Coyella Fonseca ha sido su casa provisional.

Lea también: Jeaustin Campos sueña con clasificar y afirma que en Saprissa no destiñen pese a crisis

Esos ingredientes han convertido al Herediano en un club de respeto y por eso el mismo Jafet Soto destaca la disposición de sus jugadores, que cree en lo que hacen, lo cuál ha hecho que ya sumen siete juegos con el timonel suman cinco triunfos y dos empates.

«La disposición y la actitud de los jugadores que tenemos, sobre todo de ese vestidor y ya lo he dicho en otras oportunidades, que otros entrenadores han resaltado la mística de este camerino, este equipo para mí no es nuevo lo que hace porque hemos jugado tres torneos de visita, hemos llegado a tres finales y hemos ganado una.

Hemos obtenido dos subcampeonatos, creo que no es cualquier equipo que no juega en su casa y obtiene los resultados como los obtiene el Herediano, creo que lo más importante es la disposición de mis jugadores, ellos creen en lo que se hace y creemos en las oportunidades en el Club Sport Herediano y las oportunidades deportivas que da el fútbol.

Cuando tienes un vestidor tan joven pero tan maduro, cuando hay esa hambre porque la mayoría de nosotros venimos de abajo, cuando esa hambre la tocas y la mueves, el resultado a favor del club es la respuesta que se obtiene de ese grupo de jugadores», afirmó Jafet Soto Molina.