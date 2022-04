Soto atacó nuevamente a los árbitros

Redacción – El polémico técnico del Team, Jafet Soto, volvió a cuestionar a los árbitros y afirma que no es alguien queda bien con nada o de quedarse callado, pese al contundente triunfo de 3-0 de su equipo ante Santos de Guápiles.

Soto no quedó complacido con la labor de Keylor Herrera y su cuerpo arbitral, ya que denuncia que no le pitaron dos penales a Jonathan McDonald, por eso el mandamás del Team señala que no solo cuando le vaya mal hablará del arbitraje.

A lo largo del torneo, Jafet ha sido uno de los grandes críticos de los referís, a quiénes les exige al máximo, con la idea según él de potenciar el fútbol de Costa Rica y así denunciar los errores o malas apreciaciones que se dan en los juegos.

Incluso, Soto señala que hubieron varias jugadas que le llamaron la atención, por lo que espera que los árbitros sigan mejorando, en pro del balompié nacional debido que desde su óptica ya les han quitado cuatro penales en dos compromisos al hilo.

«No cuidamos absolutamente nada, nosotros intentamos ir por más respetando siempre al rival e intentando agredir e intentando soportar esas agresiones, podríamos hablar de tres goles, pero hoy nos quitaron dos penales a McDonald, creo que no solo cuando a uno le va mal hay que hablar no es mi costumbre, pero hubieron tarjetas que no sé porque se sacaron, hubieron jugadas que me llamaron la atención.

No soy de quedar bien con nada o quedarme callado porque gané, eso no me interesa. Lo me interesa es que el fútbol siga creciendo y cuándo ya en dos partido te quitan cuatro penales y te someten a punta de pito, te meten en media cancha con faltas que no hay, eso preocupa también. Contra todo eso nos estamos preparando para lo que hemos venido haciendo es luchando contra la adversidad y eso se le debe sumar un punto más en esa adversidad», afirmó Jafet Soto Molina.