Soto pidió que no les asignen más a Adrián Chichilla

Redacción – Fiel a su estilo polémico, Jafet Soto, entrenador del Herediano, volvió a quejarse de la labor de los silbateros y afirma que 25 días de parón del Clausura 2022 no fueron suficientes para que el arbitraje nacional mejorara.

Soto no se guardó nada y señala que en la victoria por 3-2 del Team ante Pérez Zeledón, no le pitaron una pena máxima al equipo que nació grande, luego de una falta que le cometieron a Keysher Fuller, lo cuál generó el enojo del timonel.

Incluso, reveló que ya habló con el presidente de la Comisión de Arbitraje, Randall Poveda, con el fin de hacerle saber que en los juegos del Herediano no le asigne a Adrián Chichilla, quién fue el árbitro central en el duelo ante los Guerreros del Sur.

Además, Jafet señala que en FUTV quitaron el análisis arbitral, ya que a la comisión le incomodaba, pero aún así y pese que en Herediano no son analistas, cuentan con un centro de inteligencia donde ven los fallos de los árbitros contra el Team.

Tal y como mejor lo sabe hacer, Soto se quejó nuevamente del arbitraje y señala que a pesar de los 25 días de parón del torneo para ayudar a La Sele, parece que no bastaron para que los encargados de impartir justicia mejoraran en su labor.

«Ya otra vez nos quitaron un penal, ya le dije a Randall Poveda que no nos mande más a Adrián Chinchilla, entonces ya que quede claro, nos volvieron a quitar un penal y ya quitaron los analistas arbitrales, porque también les molestaba los analistas arbitrales y entonces no crean porque no somos analistas arbitrales, pero terminamos cada tiempo de los partidos con nuestro centro de inteligencia y analizamos todas las jugadas de los árbitros, entonces no crean que vamos a dejar de quejarnos del arbitraje.

Porque ese penal que nos quitaron, ya puedo sumar cinco penales en tres partidos, y yo le tengo que decir a don Randall que durante 25 días nos preparamos para mejorar, parece que 25 días no fueron suficientes para mejorar en el arbitraje«, afirmó Soto Molina.