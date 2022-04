Desde el pasado viernes su plataforma digital fue atacada por Conti

Redacción- Los clientes que reciban su servicio eléctrico por parte de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) no se verían afectados por el hackeo que sufre este proveedor.

Compromiso que asumió el propio Jasec ante el hecho de que el ataque cibernético que han sufrido ha generado dudas entre sus clientes.

Puesto que el sitio web oficial de esta junta se ha visto afectado por el grupo Conti y no permite ni siquiera ingresar al mismo.

Situación por la cual se imposibilita el pagar el recibo correspondiente de cada cliente para evitar el corte.

Lo que aseguran no ocurrirá y también garantizan no cobrar multa a los clientes que no pudieron efectuar el pago correspondiente antes de que se diera el hackeo.

Problema con el que Jasec ha tenido que lidiar desde el pasado viernes, día en el que al parecer el grupo Conti habría deshabilitado esta plataforma digital.