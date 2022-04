Campos dejó atrás roces del pasado

Redacción – Para el timonel nacional, Jeaustin Campos, en ocasiones se le da importancia a cosas que no van y en este caso señala que ya dejó atrás problemas con tres jugadores del Saprissa, con los cuáles llegó a tener roces.

Campos firmó con el Monstruo por todo el 2022. Sus asistentes serán Marco Herrera y Randall Row, dos grandes saprissistas que serán esenciales para el timonel de 50 años.

Antes de que se diera la llegada de Jeaustin salieron a relucir en las diferentes redes sociales problemas que tuvo en el pasado con el arquero Kevin Chamarro, con el delantero Francisco Rodríguez y con el referente morado, Christian Bolaños.

En el caso de Chamarro, los roces se dieron cuando estaba al mando de San Carlos. Además, el Divino Rodríguez dijo a inicios del presente año que nunca fue del agrado de Campos cuando compartieron en el Club Sport Herediano.

Mientras, que con Bolaños el dilema fue que el mismo Jeaustin que como gerente morado le negó la posibilidad de firmar con el Liverpool de Inglaterra en el 2005. En aquel momento, la oferta llegó después del tercer lugar en el Mundial de Clubes del Saprissa.

Incluso, el estratega recordó que con McDonald tuvo también diferencias en años anteriores, pero cuando llegó al Herediano todo cambió y cuando fueron campeones hasta se dieron la mano y un abrazo para celebrar el título en el centenario.

Esos antecedentes desataron un mar de rumores, los cuáles el mismo Jeaustin Campos se encargó de desmentir al afirma que en ocasiones se le da un poco más de importancia a situaciones que no van, dejando claro que todo está con estos jugadores.

«Me parece sacar una diferencia de criterio de hace 16 años con Christian Bolaños me parece que es ridículo, lo demás lo dije y en el fútbol hoy estamos en el mismo equipo, mañana somos rivales. Tuve una experiencia con McDonald de llegar al camerino del Herediano sabiendo los problemas que si tuvimos frontales cuando yo era gerente de Saprissa en aquella época de Rónald González cuando era el entrenador. En ese momento ni siquiera lo conversamos, al final del torneo nos pusimos la medalla y nos abrazamos.

Yo siento que se le da un poco más de importancia a esas cosas que no van, de hecho ni siquiera cuando iba hablar con Kevin Chamarro, que me llegó hablar ni siquiera le di la oportunidad y le dije que no pasaba nada, que estábamos en el mismo barco e igual con Francisco Rodríguez, creo que es un gran muchacho y creo que ha tenido una buena performance acá y vamos a seguir potenciándolo para que nos de los frutos y para lo que vino, en el caso de Bolaños tenemos más de 30 años de conocernos y hasta jugamos juntos imagínense», afirmó Campos.