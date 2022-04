Morados se ubican en la novena posición

Redacción- El técnico del Deportivo Saprissa Jeaustin Campos declaró que aunque el equipo pasa un mal momento el no destiñe y espera que salgan pronto de la mala racha que los hace ocupar los puestos de la zona baja del Clausura 2022.

Debido al mal rendimiento del Saprissa donde suma siete derrotas, cuatro empates y apenas tres victorias Campos aseguró que ellos todavía creen en levantarse y poder clasificar a la fiesta grande del torneo nacional.

Con una plantilla muy limitada, con Andy Reyes que tiene un año sin anotar goles y jugadores inconsistentes el Saprissa, tiene una plantilla muy pobre para la calidad de hombres que han vestido la gloriosa camisa morada.

Por esta razón Jeaustin Campos comentó que el que confecciona la plantilla para afrontar los torneos es Ángel Catalina y que a el no le competen esas decisiones futbolísticas.

«Son temas que se me salen de la mano, son temas de Ángel el hecho de pensar en el otro torneo pero yo te puedo decir que no seríamos Saprissa y estaríamos destiñendo el color si renunciamos al campeonato a ver que pasa; muchas veces a mi me ha tocado quedar campeón y que se marchen 5,6 o 7 jugadores, entonces el hecho no es quedar campeón o no es el hecho que renovaciones y como se puede armar el equipo pero hoy son decisiones que no me competen», afirmó Jeaustin Campos.

Jeaustin no destiñe y luchará hasta el final por clasificar pic.twitter.com/QS0hjusxfN — TD Más (@tdmas_cr) April 21, 2022

El Deportivo Saprissa cada vez complica sus esperanzas para poder clasificar y esta más cerca del descenso que de los puestos de honor, donde le espera un calendario muy apretado y complicado donde tendrán que sacar a relucir el ADN morado si es que quieren clasificar.

El panorama de @SaprissaOficial es crítico. Quedan 21 pts por jugar y su punto máximo sería 37. Si el mínimo para clasificar es 33 o 34, el margen de error es casi es nulo.

A #Saprissa le queda en casa vs LDA, PZ, Jicaral y Sporting. De visita en Santos, Guadalupe y Grecia — Christian Sandoval (@c_sandovalp) April 21, 2022

El próximo compromiso tibaseño será de visita ante el Santos de Guápiles que con Luis Fernando Fallas al frente de los santistas buscarán salir del sótano del Clausura y hundir aún más a los morados.