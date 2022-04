Sporting es líder del torneo con 21 unidades

Redacción – A lo largo de su carrera como entrenador, el argentino José Giacone ha sido etiquetado de ser muy defensivo con los equipos que dirige, pero aún así y pese a todo lo que se dice él, el timonel señala que no le interesa en lo absoluto.

Giacone ha tenido que lidiar con la cruz de su estilo de juego, el cuál se basa en tener un gran orden en la línea defensiva, con el fin de mantener en raya al rival y así poder buscar un espacio para atacar o hacer daño cuando se pueda.

Pero conforme ha pasado el tiempo, el sudamericano ha hecho variantes, aunque eso sí, sin modificar de gran forma su zona baja. Incluso, eso lo ha demostrado con el Sporting FC, club que tiene como líder del certamen con 21 unidades.

Con los josefinos, Giacone ha potenciado de gran forma la capacidad de su plantel, que cuenta con jugadores curtidos en la división de honor, lo cuál lo ha llevado a darle una identidad, donde no solo se prioriza la zaga, si no que también salir jugando.

A pesar de todo lo que se dice de él, José Giacone habló en conferencia de prensa y señala que no le interesa lo que diga la gente, ya que desde su óptica su equipo no solo tiene una cara dentro del terreno de juego, por lo que resta importancia a las críticas.

«Fíjense como clasificó la selección, a mí me han etiquetado de defensivo, pero realmente no me interesa. A mí lo que me interesa es que mis equipos sean productivos, sumen puntos y jueguen, ante La Liga mi equipo salió jugando muchas veces, La Liga nos presionó bien, no es que tenemos una cara y nada más, o que nos defendemos y nada más, estamos supeditados a una situación fortuita, tenemos movimientos defensivos, contragolpes y tenemos ataque posicional, ósea hay trabajo y lo que pasa es que pocos lo pueden valorar», afirmó José Giacone.