Saprissismo ha cuestionado con todo al mandamás del club morado

Redacción – El presidente del Monstruo, Juan Carlos Rojas, le mandó un mensaje a los críticos de la institución más ganadora del país, a quiénes les dice que el presupuesto deportivo del Saprissa es alto, a pesar de lo que muchos piensan.

Rojas dio la cara en medio de la tormenta que vive el cuadro morado, que actualmente ocupa el noveno lugar del certamen con 16 puntos en 14 juegos disputados.

Uno de los más cuestionados por el mal momento del Saprissa es el mandamás morado, que revela que la mayoría del tiempo los jugadores que llegan al club lo hace como agentes libres, pero eso sí, aclara que hay hombres que deben dar un paso al frente.

Andy Reyes, Francisco Rodríguez, Ulises Segura y Ryan Bolaños fueron parte de los fichajes del Saprissa en el actual semestre, donde han quedado a deber, lo cuál hace que el jerarca señala que van a evaluar a detalle cada una de las incorporaciones.

A pesar de todo lo vivido en la pandemia, el presidente del Saprissa habló con el programa 120 minutos de Radio Monumental y señala que el presupuesto deportivo del club es alto, gracias al respaldo recibido de parte de los socios de Horizonte Morado.

«El tema de jugadores libres usualmente así es, no siempre pero el 99% de los jugadores en los últimos 10 años usualmente llegan libres, ahí no está el tema si están libres o no. Yo si creo que hay jugadores que tienen que dar ese paso al frente y creo que hay temas que debemos revaluar y algunos de los fichajes que lastimosamente por lesiones no los hemos podido evaluar a detalle, otros que tiene que dar más, eso es claro.

El presupuesto del Saprissa es alto, a pesar de todo lo que ha pasado en la pandemia y el hecho de que Saprissa que por los altísimos ingresos asociados al estadio, creo que hemos sido por mucho el equipo que más lo ha sufrido y dichosamente aún con esas dificultades, los socios de Horizonte Morado han respaldado no solo el proyecto Saprissa.

Si no que también adelante con algunas inversiones en el estadio y el tema del centro de entrenamiento, profesionales que han incrementado el presupuesto en divisiones menores, ahora eso sí, en Comisión Técnica debemos evaluar todos esos aprendizajes y eso es lo que estamos evaluando», afirmó Juan Carlos Rojas.