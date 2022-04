El tilaranense comentó que hasta le da pena ver esa entrevista

Redacción- El pasado viernes 8 de abril, se estrenó un episodio de «Los Gordos Podcast», en donde salió Kavvo como invitado especial, sin embargo, esta entrevista se hizo sumamente viral en redes sociales por las declaraciones que dio el artista.

El tilaranense dio su punto de vista y dijo que pegar musicalmente en Costa Rica era muy fácil.

«En Costa Rica, no sé como se vayan a tomar esta declaración, pero fue tan fácil pegar en Costa Rica..», expresó Kavvo.

En el video se pudo escuchar como DjP le contradijo su opinión: «No mop, si fuera tan fácil, todo mundo estaría pegado si fuera así».

Luego de esto, le cayó un montón de hate, al cantante, pues lo comenzaron a tachar de «subido» y que «ya no tenía humildad».

En una entrevista para Urbano TV, Kavvo habló por primera vez del tema y dijo que sinceramente le daba mucha vergüenza ver esos videos y se disculpó públicamente.

«Yo no puedo ver esa entrevista al chile, se lo juro que me apena muchísimo y de verdad miles de disculpas públicamente mae, porque en serio no puedo verla», admitió Kavvo.

El joven de 18 años destacó que esta fue la primera vez que habló del tema, porque ya aprendió que hay momentos para hablar y otros para callar.

«Y el momento para hablar no era el mío, era el de ellos, las cosas pasan porque Dios sabe por qué, y gracias a él pude eliminar mucha gente y pude aumentar muchísimo la confianza en otras», se sinceró.

Finalmente, comentó que considera que al ser figura pública, las personas si tienen el derecho de decir lo que opinen de él y que ahorita prefiere estar callado y con mente firme.

«Y aceptar también que ser figura publica no es solamente salir al mall a que te pidan fotos, sino cuidarte, porque ya no sos simplemente un artista más. Nosotros a la hora de aceptar una profesión como lo es cantar, aceptamos que somos figuras públicas y que estamos expuestos a estas cosas y creo que la gente tiene el derecho a poder decir lo que quieran de mi y nada más calladito, mente firme y vamos pa delante», finalizó.