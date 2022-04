La presentadora se encuentra muy bien

Redacción- Tras su grave accidente automovilístico el pasado jueves 31 de marzo, Keyla Sánchez salió bien de su cirugía y en estos momentos se encuentra en casa, sin embargo, su mamá, Kattya Granados, destacó que ella se mantiene alejada de redes sociales para evitar la toxicidad que se le vino encima desde el día del accidente.

En una breve entrevista con De Boca en Boca, Doña Kattya comentó que su hija solo recibe los mensajes positivos y de cariño que le mandas y prefiere estar alejada de todo el «bombardeo» en redes sociales que hay contra ella.

«He tratado de enviarle todos los mensajes de cariño de los compañeros del canal. Ella está sin teléfono, le mandamos los mensajes por medio del teléfono de la persona que la vaya a ver y, poco a poco, los va viendo y va contestando. Ella está sin teléfono porque quiere estar alejada de todo ese bombardeo (en redes) que no es sano. Hay personas que no dicen cosas positivas, es mejor que esté tranquila y relajada, ella no quiere ver ni escuchar (mensajes negativos)», dijo la mamá de la presentadora al media antes mencionado.

Si bien en redes sociales los seguidores de la presentadora del programa ¡Qué buena tarde!, le mandas las mejores vibras y una pronta recuperación, hay muchas personas que exigen justicia por los daños que ocasionó Sanchéz en el accidente, así como también muchas personas la tachan de imprudente e irresponsable por supuestamente manejar «bajo los efectos del alcohol».

Según confirmó el medio CRHoy.com, Sánchez se encuentra en su casa bajo los cuidados de sus familiares, el día de ayer en horas de la tarde le dieron de alta.

La semana pasada de Keyla recibió su cirugía en el Hospital del Trauma, en donde además del fémur izquierdo fracturada, también tenía una costilla roto y su operación se extendió dos horas, pero al final todo salió bien para la presentadora.