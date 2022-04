Redacción – Liverpool da una exhibición en Anfield para darle estocada al Villarreal en Champions, luego de ganar con marcador de 2-0 en la ida de las semifinales.

Bajo un ambiente sensacional en el mítico Estadio Anfield Road, Liverpool recibió a la gran revelación de la Champions League, tal y como es el Villarreal de España, que llevó más de 2 mil aficionados en el primer round de la serie de semifinales.

El Submarino Amarillo se le plantó de gran forma al Liverpool, que desde el pitazo inicial buscó la llave para romper el enorme cerrojo defensivo del conjunto ibérico, que con un bloque defensivo imposibilitó a los liderados por Klopp tomar ventaja.

Incluso, Liverpool registró una abrumante posesión del 67% del balón y un gran volumen de opciones en ataque, pero entre un aguerrido Pau Torres y un veterano Raúl Albiol generó que los locales se impacientaron por la falta de claridad.

La opción más peligrosa se dio al minuto 41, luego de que Thiago Alcántara sacara un remate desde fuera del área, el cuál se estrelló en el vertical del marco defendido por el argentino Gerónimo Rulli, que vio como se salvó de milagro y así mantener el 0-0.

En la etapa complementaria, la poderosa escuadra inglesa salió con la motivación a full y al minuto 53, un centro de Jordan Henderson fue apenas desviado por el ecuatoriano Javier Estupiñán, generando que Rulli no pudiera reaccionar a tiempo y así ver el 1-0 red.

53' – Salah finds Henderson on the overlap and his cross takes a deflection off Estupiñán and loops in. Big goal in the tie!

