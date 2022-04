Hernández escribió su nombre en letras de oro en el fútbol tico

Redacción – El atacante cubano brumoso, Marcel Hernández, revela que tiene «opciones muy claras» para marcharse al extranjero, gracias a su gran olfato goleador.

Hernández escribió su nombre en letras de oro este pasado 26 de abril, donde se destapó con un triplete ante Municipal Grecia para así consolidarse como el foráneo con más anotaciones en la historia del fútbol tico tras superar a Josef Miso.

Dicho récord de Miso con 88 goles tenía más de 15 años vigente. Por lo que Hernández alcanzó la asombrosa cifra de 90 tantos en el país, lo que lo hace entrar en la historia del fútbol costarricense, al cuál arribó en julio del 2018.

Precisamente tras alcanzar este hito, Marcel quién siempre se ha caracterizado por ser un hombre gol dese su arribo a Costa Rica, parece que ya tendría sus días contados en el balompié nacional, ya que cuenta con «ofertas muy claras».

Según pudo conocer amprensa.com, Hernández cuenta con ofrecimiento de la MLS y del fútbol de Asia, lo cuál haría que el isleño se marche en los próximos meses al extranjero. El equipo que quiera ficharlo debe negociar con La Liga.

Marcel Hernández reitera que su compromiso está totalmente con el Cartaginés, por lo que esperará cerrar de gran forma el torneo nacional.

«Mi enfoque total 100% está en lo que defiendo hoy, en el club que estoy, en los jugadores y compromiso que tenemos todos, en la confianza que me tienen como colectivo técnico, dirigencia y jugadores, creo que mi mente total debe estar en eso, lo que pasará después no voy a mentir que siempre está esa duda, si saldrán o no saldrán opciones, pero están sobre la mesa, hoy en día hay opciones muy claras sobre la mesa, concretas no, pero por lo pronto mi compromiso total es con Cartaginés, esta gran afición y este gran club, que no se merece el 100%, se merece mi 150%», afirmó Hernández.