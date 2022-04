Ambas figuras verdiblancas ven los resultados de maneras distintas

Redacción- La doctora especialista en pediatría, María Luisa Ávila, considera que Antonio Álvarez Desanti muestra muy poca autocrítica tras la derrota sufrida por el Partido Liberación Nacional (PLN) en los comicios del pasado domingo.

Fracaso que es el tercero de manera consecutiva para la agrupación verdiblanca, ques desde el 2014 no ocupa la Casa Presidencial.

Año en el que Laura Chinchilla dejó Zapote para darle las llaves a Luis Guillermo Solís y desde entonces los llamados «pericos» han estado lejos de liderar el Poder Ejecutivo.

Debido a que en ese mismo 2014 cayeron en segunda ronda ante la propuesta del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Cuatro años después el descalabro fue aún mayor para los liberacionistas, puesto que ni siquiera se lograron ubicar en la segunda vuelta, justamente para esos comicios el representante del PLN fue el propio Desanti.

Mientras que este pasado domingo 3 de abril volvieron a caer por decisión de la ciudadanía ante la joven agrupación de Progreso Social Democrático (PSD).

No obstante, el político y empresario parece que no ve con tan malos ojos el hecho de que los verdiblancos no lograron convencer a la mayoría del electorado.

Así lo expresó en una entrevista que le concedió a CR Hoy y que salió publicada ayer miércoles, espacio en el que apuntó que la agrupación sale fortalecida.

Punto de vista que al parecer Ávila no comparte y hasta le genera malestar esa postura de uno de los rostros que tiene el PLN.

Inclusive, la que fue ministra de Salud por seis años considera que esa nula autocrítica podría empeorar la realidad que vive el PLN en los últimos años.

Al momento del cierre de esta nota seguía vigente la publicación de Ávila en su Twitter