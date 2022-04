Redacción – ¡Nuevo récord mundial! FC Barcelona femenil llevó a un partido de la UEFA Champions League más de 91 mil fanáticos en las gradas del Camp Nou, lo cuál hace que el cuadro ibérico marque un nuevo hito a nivel global.

Los barcelonistas sacan pecho a nivel universal, debido que en la victoria de 5-1 ante el Wolfsburgo de Alemania en la ida de las semifinales de Champions, el conjunto blaugrana superó el récord que tenían desde el pasado mes de marzo.

En un clásico entre Barcelona y Real Madrid, el Camp Nou acogió 91 mil 533 espectadores en duelo realizado el 31 de marzo, pero esa marca quedó atrás este viernes 22 abril luego de que el conjunto ibérico llevara 91 mil 648 aficionados a las gradas.

Esta nueva marca impuesta por el cuadro culé habla del enorme crecimiento que ha tenido el fútbol femenino en el planeta, ya que conforme pasa el tiempo crece a pasos agigantados, demostrando así que poco a poco hay más equidad en el deporte rey.

FC Barcelona femenino tiene una de las mejores nóminas a nivel global, donde resalta como gran estrella y figura, la española Alexia Putellas, quién es este histórico duelo ante Wolfsburgo marcó doblete en los minutos 38 y 85.

Ho hem tornat a fer, CULERS!

We did it again: The WORLDWIDE RECORD is ours!

¡Lo hemos hecho una vez más! pic.twitter.com/wHeMkSsYmN

— FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) April 22, 2022