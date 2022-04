Paté tiene a Guadalupe en el tercer lugar con 23 puntos

Redacción – La exigencia y dedicación son parte del discurso de Paté Centeno, que ha convertido a Guadalupe FC en un club protagonista del torneo tico y por eso cree que el jugador siempre debe tener esa chispa de la presión de siempre buscar ganar.

Paté considera que la presión es fundamental a la hora de hacerle frente al certamen y por eso, afirma que la madurez del jugador es clave para poder seguir una secuencia en el campeonato, con el fin de mantener la fe de clasificar a semifinales.

Guadalupe se ha convertido en un equipo con garra y espíritu ganador, gracias a la ideología implantada por Paté, que felicitó a sus jugadores por vencer 4-2 a Sporting FC y así llegar a un total de 23 puntos en el tercer lugar del certamen.

Eso ha hecho que el mismo Centeno Corea crea que los mismos jugadores se dan permisos, que generan que un día se gane o se pierda en el campeonato, por lo que señala que trabaja con los jugadores guadalupanos para que no se desenfoquen.

La misión de Paté es llevar a Guadalupe por primera vez en su historia a una etapa de semifinales, por lo que pide a sus dirigidos no descansar, ya que son profesionales y ocupa que tengan la mentalidad de ganar y ganar en lo que resta de la fase regular.

«La parte de la presión le toca a los jugadores, la parte de la presión es fundamental en un jugador, algunos lo asimilan de muchas manera y por eso a veces uno no puede ser tan cambiante de un partido a otro, te enfocas mucho en una cosa, ya dejas de hacer otra y entonces la madurez del jugador, se encuentra en seguir una secuencia y decir que esto me hizo bueno, debo mantenerlo y si fueron 70 minutos voy por 80 y hasta que complete los 90 minutos, normal y bueno, no es normal porque son los permisos que se dan.

Por eso es que un día ganas y al otro pierdes, es que el jugador se desenfoca y pierde lo que se está jugando, entonces creo que ahora debemos pensar eso y el partido más difícil es el que viene y es la fecha 15, entonces afrontarlo como un profesional y el profesional nunca descansa, ni física ni mentalmente, el jugador siempre debe tener esa chispa, de ganar, ganar y ganar, así son los ganadores y hasta que no llegue la fecha 22, y no estemos clasificados, creo que no podemos decir nada. Ahora hay que mantener la tranquilidad y enfocarse en lo que fallaste», afirmó Paté Centeno.