Arbitraje ha quedado a deber durante gran parte del torneo

Redacción – El presidente de la Comisión de Arbitraje, Randall Poveda, rompió el silencio y respondió a los constantes ataques que ha recibido de parte de Jafet Soto a lo largo del semestre, donde el timonel florense ha mostrado su malestar con los referís.

Soto Molina es uno de los grandes críticos de la labor de los árbitros, por eso a lo largo del certamen se ha quejado de los referís, ya que según él la mayoría del tiempo perjudican al Herediano al no señalar penales y faltas claras a jugadores florenses.

Incluso, a inicios del mes del marzo Jafet dijo que enviaría una carta a la Comisión de Arbitraje para saber si los árbitros le tienen miedo a él. Pero no quedó ahí, ya que para el herediano los referís han sido un desastre y por eso siempre suma «cositas» negativas.

Pero Soto no solo habla mal de los referís cuando pierde, ya que también cuando gana los ataca sin piedad, uno de los más señalados es Poveda, quién tiene contacto seguido con Jafet, quién le da sus quejas y le ha pedido que no le asigne diferentes referís.

A pesar de esos factores, Randall Poveda habló en conferencia de prensa y dice que cada directivo tiene derecho a defender sus intereses como es el caso de Soto o cualquier otro directivo, por eso mantiene la calma ya que tiene 28 años recibiendo ataques.

«En esto siempre hemos dicho que cada quién tiene derecho a defender sus intereses y somos respetuosos lo que los entrenadores, gerentes y miembros de los diferentes equipos digan, lo asumimos con mucha responsabilidad, cada crítica tiene algo bueno y cada situación nos hace mejorar y nos lleva a tomar decisiones tal vez un poco más acertadas, pero en este caso independientemente hoy puede ser Jafet Soto, otro día puede ser otro equipo y así sucesivamente.

Personalmente puedo decir que tengo 28 años de estar recibiendo ataques tanto como árbitro como dirigente, así que llega un momento de madurez personal, los ataques hay que tomarlos de buena manera y no son ataques porque esto es fútbol, no es nada personal y simplemente con acciones de juego que nos apasiona a todos, tomamos con seriedad cuando un equipo se queja, soy muy directo y muchas veces tienen razón, pero algunas ocasiones no tienen razón», afirmó Randall Poveda a AMPrensa.com.