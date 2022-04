Jicaraleños son últimos de la tabla acumulada con 32 puntos

Redacción – El presidente de Jicaral, Roy Barrantes, afirma que a lo interno del club peninsular sienten persecución y confabulación contra la institución para que descienda este semestre, debido que han sido víctima de fallos arbitrales y otros situaciones.

Barrantes es el alma del Huracán de la Península, ya que es clave en todo el funcionamiento de la institución de la cuál es el mayor accionista y que vio nacer desde canchas abiertas, por lo que conoce a la perfección el sentir de los jicaraleños.

En el último juego de Jicaral, donde empataron 2-2 ante Santos en el Estadio Ebal Rodríguez, se dio un hecho que estuvo lleno de polémica arbitral, debido que el referí señaló un penal inexistente que deparó el gol de la igualdad para los caribeños.

Todo el plantel liderado por Mauricio Solís terminó enojado con el referí, ya los perjudicó debido que son últimos de la tabla acumulada con 32 puntos. Jicaral está a siete puntos del penúltimo puesto, que es Guanacasteca.

Pero esa situación no es algo nuevo en Jicaral, ya que a lo largo del torneo de Clausura 2022 han sufrido en carne propia fallos de los referís, lo cuál los ha perjudicado de gran forma, pero aún así no se dan por vencidos y prometen luchar contra todo.

Roy Barrantes habló con Tigo Sports y denuncia que siente confabulación contra el club para que pierda la categoría, ya que a muchos no les gusta ir a zonas rurales.

«Ya nosotros sentimos una persecución y confabulación contra el club, contra no solo el equipo sino también que las zonas rurales, que al final por diferentes circunstancias a la gente no le gusta venir a zonas rurales, no se quieren degastar y eso es lo que sentimos como club, ese menosprecio hacia las zonas que no son el GAM, porque es muy fácil todo centralizado, en eso incluyo televisoras, equipos y árbitros, no les gusta movilizarse hacia las zonas rurales», afirmó Roy Barrantes a Tigo Sports.