Se espera que el otro mes se estrene este nuevo programa

Redacción- ¿Qué pasó ahí? El día de hoy, el medio La Esquina 506, reveló la noticia de que Rogelio Benavides ya no formará parte del nuevo programa de TDMas, en el cual, Diego Bravo será el anfitrión general.

Este martes 26 de abril, se filtró la información de que Johanna Villalobos ya no formaría parte de este programa, sin embargo en una entrevista de AM Prensa con Diego Bravo, él nos aclaró que ambos se llevan super bien y mantienen una buena amistad, y que no se descartaba la idea de que ella aparecía en algunos segmentos.

Posterior a esto, el medio de comunicación antes mencionado, realizó una publicación sobre Villalobos en este programa refiriéndose a que tal vez por un pleito ella no formaría parte de este, ella no dudo en comentar:

«Me da risa lo que publica un medio de comunicación como estos para generar likes, chicos mínimo cuando vayan a publicar algo, lleguen a buscar a la fuente primaria, porque hacer una nota por medio de un “alguien nos contó” se ve mal pero mal.. Diego y yo estamos bien y no ha pasado nada, cuéntenos de dónde sacaron la info más bien», escribió Villalobos.

Ante esto, Benavides dio su versión en una entrevista con el medio antes mencionado, en donde dijo que él era el responsable de suministrar ese dato sobre la periodista con la autorización de otros gestores.

«Hace unos meses, me buscaron el empresario Ronald Torres, Diego Bravo y Johanna Vilallobos para participar en esa iniciativa. Trabajamos en el piloto y hablamos con los gerentes de TD+. En Semana Santa se contrató un estudio televisivo y se grabó el primer programa»

«Este martes 26 fui convocado —por Torres y Bravo— a una reunión. Ambos expresaron algunas dudas sobre la participación de Johanna en el espacio; de acuerdo con la versión de Torres y Bravo, durante la grabación del piloto ella se mostró incómoda y en desacuerdo con algunos detalles del contenido y de la forma», dijo Benavides.

Finalizó diciendo que el programa se podría llamar “El sapo y la culebra”, y que en cuanto a su participación en el proyecto expresó: «si saben contar… no cuenten conmigo».