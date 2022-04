Iñaki Alonso solo estuvo 23 juegos a cargo del Saprissa

Redacción – El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, se refirió a la foto que se ha hecho viral entre Iñaki Alonso y Jafet Soto reunidos en un restaurante, tan solo unos días después de su salida del banquillo del Monstruo.

Rojas reveló que este martes 19 de abril desayunó con el ibérico, que al mando del Saprissa cosechó un subcampeonato. Su gestión con el club duró solo 23 juegos cosechando ocho triunfos, seis empates y nueve caídas para un bajo rendimiento del 43%.

Esos números generaron el adiós de Iñaki, que este pasado lunes fue captado reunido con Jafet Soto, quién según Rojas fue el timonel del Herediano que se comunicó con el europeo para juntarse y tocar diferentes temas.

Según Yashin Digital, quiénes publicaron la foto de la reunión, la misma se dio pasadas las 5:30 de la tarde de este 18 de abril en una cafetería capitalina.

Juan Carlos Rojas habló con el programa 120 minutos de Radio Monumental y afirma que no le ve nada malo que se haya reunido Soto con el entrenador español, que ya tiene las maletas listas para irse de Costa Rica este próximo jueves.

«Sí vi la foto, de hecho hoy en la mañana desayuné con Iñaki Alonso y el me comentó de eso, pero Iñaki es un gran caballero, Jafet Soto le pidió una reunión a Iñaki Alonso, lo cuál no veo malo. Pero yo no sé como salió esa foto por todo lado, yo a don Iñaki a uno le duele, siempre que hay un cambio de técnico y siempre hay un aspecto personal complicado, porque alguien se está quedando sin trabajo y el aspecto humano es algo de lo más difícil de tomar ese tipo de decisiones.

Pero en particular con un gran profesional y gran persona que es Iñaki Alonso, uno le desea lo mejor porque de verdad es alguien se entregó al máximo y que tiene mucho que dar, sale del país el jueves 21 de abril y le deseo lo mejor», afirmó Juan Carlos Rojas en el programa 120 minutos de Radio Monumental.