Fonseca es visto como ídolo por la afición crema

Redacción – El respetado ex-jugador tico, Rolando Fonseca, revela que desea comprar famoso equipo de Centroamérica, donde es ídolo por su excelente paso como jugador

Fonseca dejó claro su intención de adquirir algún día al Comunicaciones de Guatemala, institución en la cuál es visto como leyenda por las grandes alegrías que le dio al pueblo crema, que le guarda un cariño muy especial al amigo del gol.

Ese amor por la escuadra guatemalteca lleva a Fonseca a plantearse algún día comprar este equipo y así poder cumpliendo etapas, donde actualmente vive una que le gusta mucho, tal y como lo es ser analista deportivo de Teletica Radio.

Lea también: Shirley Cruz espera vivir una fiesta e insta a los ticos a llenar gradas del Estadio Nacional

Para el goleador histórico de La Sele, su vida se ha conformado de diferentes procesos, en los cuáles destaca la obtención de la licencia de entrenador en 2016 y hasta ser gerente deportivo, son parte de las etapas de Fonseca.

Incluso, Rolando actualmente cuenta con una academia de fútbol, la cuál ve junto a su familia, donde aprovecha para potenciar niños y adolescentes.

Rolando Fonseca conversó con Juan Pablo Armas, periodista del Diario Nuevo Mundo GT, donde contó su ambición de llegar a comprar algún día el cuadro crema.

«Saqué mi licencia de entrenador en el 2016 en Alemania, me preparé, he estado actualizado siempre, hoy cumplo una etapa muy linda en mi vida que es ser analista deportivo, ver el fútbol desde otra óptica. He tenido la dicho de ser gerente deportivo, he tenido la dicha de ser dueño de un equipo, he pasado por todas las etapas, uno se prepara, he tenido la dicha de estar siempre en el fútbol.

Ahora más lejos de lo que quiero tener estoy en una etapa de construcción, de formación de chicos, de mi propio club, me visualizo en los próximos diez años teniendo mi propio equipo, siempre ha sido mi tónica eso. Siempre he soñado en grande, sí en algún momento Comunicaciones está en venta, desearía comprarlo, desearía ser el dueño de Comunicaciones, pero ahora hay otras instancias, otras cosas, que al final hay que cumplir roles, y ahora tengo el de analista deportivo», afirmó Rolando Fonseca.

Rolando Fonseca “Si Comunicaciones está en venta, yo quiero comprarlo” pic.twitter.com/L2oMZPfxtE — Jose Pablo Armas (@joarmasmartinez) April 11, 2022

Actualmente en el Comunicaciones de Guatemala milita el tico Andrés Lezcano, quién carga con el peso de usar el dorsal número 7, el cuál lo obliga a buscar brillar en todos los partidos, ya que fue el mismo que usó Fonseca en sus días como jugador.