Manudos ya registran tres victorias al hilo

Redacción – El técnico español del León, Albert Rudé, sonríe por todo lo alto gracias a que tiene a La Liga como líderes del torneo y con el fin de seguir en esa posición, los manudos se enfocan en no bajar el nivel de juego y así respaldar más buenos resultados.

La metodología europea del estratega ibérico ha sido entendida a la perfección por los jugadores erizos, que a pesar de los cuestionamientos se han unido más que nunca y ya encajan cuatro partidos sin perder al contabilizar tres triunfos y un empate.

Eso ha catapultado al Equipo de su Gente, que es líder en solitario del certamen con 29 puntos, esto gracias a la gran labor de todo el plantel, que ha tenido un gran desempeño en todas las tareas que les encomienda Rudé, que ha calmado las aguas a su alrededor.

Desde la óptica del español, La Liga está haciendo un gran trabajo que se ve respaldado en buenos resultados, por lo que le pide a sus jugadores mantener ese gran nivel que les ha permitido volver a enamorar a gran parte del liguismo.

Lea también: Desaparición de análisis arbitrales generó perdida de retroalimentación en referís

Previo al crucial duelo ante Cartaginés en el Fello Meza este próximo 24 de abril, Albert Rudé recordó en conferencia de prensa la gran labor de su equipo, al que le pide mantener la intensidad y ganas en todos los partidos para así poder seguir ganando.

«Estamos teniendo un gran desempeño, un gran desempeño en juego de posición, un gran desempeño en ser profundos y un gran desempeño en desequilibrio por fuera, presión y robar alto, un gran desempeño cuando tenemos que descansar y hacer un bloque compacto para poder defender bien, estamos haciendo un gran trabajo, que se está respaldando en buenos resultados y en ocasiones, se hace un gran trabajo pero no se respalda en resultados, es así de cruel este deporte y nosotros somos conscientes de ello, pero sabemos que si queremos seguir ganando no podemos bajar el nivel de juego y no estamos enfocando en eso, no bajar el nivel de juego», afirmó Rudé.