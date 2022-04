Rudé fue nuevamente abucheado por todo el Morera Soto

Redacción – El técnico español del León, Albert Rudé, dice ser muy autocrítico por su mal momento al mando de los rojinegros y señala que cuenta con el respaldo de la gerencia de La Liga liderada por su compatriota Agustín Lleida.

La afición manuda está completamente molesta con el trabajo de Albert Rudé, quién fue víctima de gritos pidiendo su salida en el banquillo del León tras el empate de 1-1 de Alajuelense ante Sporting FC en el Morera Soto.

Los rojinegros pasaron apuros ante los capitalinos, que vieron como Leonel Moreira se agigantó con grandes intervenciones y sumado a la suerte que tuvo La Liga, que vio como el balón se estrelló varias veces en el horizontal.

Pese al amargo momento que vive al mando del León, Rudé no valora renunciar y más bien se enfoca en sacar adelante al club erizo, que suma 20 puntos en 12 fechas.

Albert Rudé habló en conferencia de prensa y de forma tajante dice que tiene mucha autocrítica en la institución, por lo que trabajarán arduamente para que todo se vea reflejado en buenos resultados, que ayuden a La Liga a volver a la cima.

«Creo que autocrítica tenemos mucha, tanto el cuerpo técnico, yo mismo y los jugadores, porque somos conscientes, que el rendimiento que estamos sacando no es acorde a lo que se nos exige, entonces somos muy autocríticos, puedo decir que del partido de Santos a hoy redoblamos prácticamente todo el trabajo que estábamos haciendo, nos pusimos en modo obsesivo para que todo se traduzca en resultados y vamos a seguir así, no le veo otra forma, pero es evidente y como he reiterado, que el entrenador vive de eso, yo en este momento me siento respaldado por la gerencia, pero soy consciente que uno debe sacar resultados, no es solo Albert Rudé, son todos los entrenadores del mundo, estamos quedando a deber y queremos revertirlo», afirmó Albert Rudé.