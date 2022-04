Ruiz reconoce que muchos fanáticos le han pedido que postergue su retiro

Redacción – El capitán de Alajuelense, Bryan Ruiz, mantiene su retiro deportivo para diciembre del presente año, a pesar de que la gente le pide que siga jugando al menos hasta junio del 2023, pero su decisión ya está tomada y al parecer no hay marcha atrás.

Ruiz deja claro que podrá fin a su carrera en este 2022, luego de más de 15 años como profesional, donde se ha dado grandes lujos como ser capitán de La Sele con más de 130 juegos Clase A y ser ídolo del FC Twente de la Eredivisie de los Países Bajos.

A sus 36 años, el Capi vive al máximo sus últimos meses como futbolista activo. Incluso, señala que cuando termina un entrenamiento cae en consciencia que ya está en el tramo final de su aventura, la cuál considera como un sueño hecho realidad.

Además, el número 10 afirma que no va ver vuelta de hoja, a pesar de que muchos liguistas y aficionados de otros equipos le piden que continúe activo, pero no solo eso, ya que ya se visualiza lo que hará a partir de enero, donde espera seguir ligado al fútbol.

Pero mientras ese fin llega, Bryan espera asistir al Mundial de Catar con La Sele y darse el lujo de salir campeón nacional con Alajuelense para así cerrar con broche de oro su etapa en las canchas, donde anhela con jugar lo más que se pueda.

Bryan Ruiz habló con Teletica Radio y señala que espera terminar este 2022 de la mejor manera posible, aunque eso sí, agradece a la gente todo el aprecio que le tienen.

«No, no, ya mi decisión está tomada. Le agradezco a la gente que me dice que me quede y me lo han dicho, pero ya es una decisión tomada de mi parte, es dura porque soy sincero paso los entrenamientos y digo que ya casi se me acaba, me quedan pocos meses y el tiempo pasa muy rápido, pero es parte del fútbol, creo que la decisión está tomada y no va ver vuelta de hoja, así que tengo que aprovechar estos meses que me quedan de la mejor manera posible.

Ojalá termine jugando un excelente Mundial y jugando todo lo que se pueda, siendo campeón y ósea eso sería lo ideal, obviamente si termina de esa manera todo mundo va querer que uno siga y tal vez uno también, pero sería un sueño terminar así y desde ya se me hace difícil, pero es parte del fútbol.

Muchas veces se dan comentarios del momento y yo los agradezco, el fútbol es así. Se hace un buen partido y todo mundo quiere que siga, pero en los próximos meses se hacen partidos malos y ya la gente quiere retirarlo a uno, entonces es parte del fútbol. Solo espero terminar el año de la mejor manera posible y terminar una carrera que ha sido un sueño», afirmó Bryan Ruiz a Teletica Radio.