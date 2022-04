Morados están en deuda con los juegos en casa

Redacción – El delantero del Monstruo, Orlando Sinclair, es consciente del desdibujado rendimiento del cuadro morado en La Cueva y por eso afirma que entienden el malestar del saprissismo, debido que no es normal que dejen tantos puntos en casa.

Sinclair le pone el pecho a las balas, ya que en los últimos días los jugadores del Monstruo han sido duramente cuestionados por la exigente afición morada, que no está nada feliz con el desempeño del equipo en San Juan de Tibás.

Saprissa es el peor local del Clausura 2022, ya que han disputado cinco partidos en su casa sumando solo una victoria y un total de cuatro derrotas, donde han permitido 10 goles en contra y solo seis a favor para contabilizar un paupérrimo rendimiento.

La única victoria del Monstruo en casa fue ante Guadalupe en la fecha 8. Después de ahí, cayeron ante San Carlos, Santos de Guápiles, Cartaginés y Municipal Grecia, le han robado puntos en su casa al conjunto más ganador del país.

Es por ello, que el atacante de 23 años señala que al ser el equipo más grande no es normal que se pierdan tantas unidades en la casa morada y por eso señala que buscarán lavarse la cara este 6 de abril cuando reciban a Guanacasteca.

«A la afición la entendemos, no es normal dejar tantos puntos en La Cueva, somos el equipo más grande del país y no es algo normal, tienen toda la razón de enojarse y exigirnos, que no les quepa la menor duda que a lo interno somos conscientes de eso y obviamente queremos lavarnos la cara y ante Guanacasteca es una buena oportunidad para hacerlo», afirmó Orlando Sinclair.