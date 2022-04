La novia del cantante estaba muy emocionada viendo a Jhay Cortez, tras bambalinas.

Redacción- Sin duda alguna que uno de los cantantes más esperados era Jhay Cortez, quien desde que llegó a Costa Rica llamaba la atención por sus éxitos y también por su novia, la sensual libanesa Mia Khalifa.

Hay que recordar que antes de que Khalifa fuera la novia del reguetonero ya era famosa por su trabajo como actriz en el cine para adultos.

Sin embargo, Mia Khalifa también se robó sin querer parte del show de su novio entre los espectadores , quienes coreaban » Mia Mia Mia», cuando Jhayco terminaba de cantar.

No obstante, el puertorriqueño no complació a sus fanaticos y no invitó a su novia al escenario, a pesar de que se le podía observar tras bambalinas grabando a su novio y disfrutando del concierto.

Hace uno días tras la llegada de Jhay Cortez , su novia también llamó la atención de muchos en el aeropuerto y ambos utilizaron Twiter para referirse al tema.

A lo que la guapa Khalifa respondió con una broma al comentario de Cortez, quien se dio cuenta de que su novia de podía robarle el show.