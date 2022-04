Segura tiene contrato con el Monstruo hasta diciembre

Redacción – El volante del Monstruo, Ulises Segura, se defendió de los constantes ataques de los fanáticos morados, a los cuáles les dice que no ha tenido los suficientes minutos para que critiquen algo de su rendimiento dentro de la cancha.

Segura ha sido uno de los jugadores más criticados por la crisis deportiva que atormenta al Saprissa, que está más cerca del último lugar que de clasificar, debido que suman solo 16 puntos a lo largo de 15 jornadas transcurridas.

Ese mal momento morado ha hecho que el saprissismo ataque sin piedad jugadores como Andy Reyes, Francisco Rodríguez y Ulises Segura, este último no ha podido mostrar su mejor nivel debido a un desgarro muscular que lo tuvo fuera durante varias semanas.

Es por ello, que el mediocampista de 28 años señala que está tranquilo porque no ha podido jugar lo que él esperaba. Incluso, en el actual torneo solo registra 76 minutos en tres juegos, lo que saca a relucir su desdibujado nivel.

Ulises Segura habló con Deportivas Columbia y pide al saprissismo que si lo van a criticar que lo haga en base a estadísticas y no por otra situación, ya que ha jugado poco.

«Yo estoy tranquilo porque prácticamente no he tenido minutos por la lesión que tuve y aquí nadie desea lesionarse al propio, así que son cosas del trabajo y yo por mi lado estoy tranquilo, me tocó entrar ante Herediano y quise ayudar a los compañeros, marcar la diferencia y eso es lo que me toca como jugador, de ahí en fuera lo que digan o lo que critiquen ojalá sea basado en estadísticas o con mi nivel que demuestre, pero hasta el momento no he tenido minutos para que critiquen algo de mí», afirmó Ulises Segura a Deportivas Columbia.