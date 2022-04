Redacción- Este pasado 1 de abril un hombre en Derby, Inglaterra se hizo noticia viral, luego de que chocará un Ferrari de 300.000 euros (aproximadamente ¢211.668.449,16 cólones).

Estrellar el coche al salir de la agencia, es algo que no se le desea a nadie, y fue justo lo que le ocurrió a este, que luego de gastarse una millonada en una de las marcas de carro más caras del mundo.

El hombre tuvo un accidente, y estrelló el vehículo a tan solo tres kilómetros de la agencia, por dicha no hubo ninguna persona herida.

La policía de la zona fueron los encargados de compartir la noticia en redes sociales, en donde explicaron que el conductor había estrellado el carro en la mañana y que por dicha él también salió ileso, así como tampoco salieron otros vehículos involucrados.

Derby. 1st April. Driver bought a Ferrari this morning and crashed it after driving it less than 2 miles. No injuries. #DriveToArrive pic.twitter.com/X4IMuflPa5

— Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) April 1, 2022