Se busca que los costarricenses completen el esquema de vacunación

Redacción- Vacunación contra el Covid-10 continúa durante esta Semana Santa en diferentes puntos del país.

La Caja Costarricense de Seguro Social insta a la población a completar el esquema de vacunación contra el Covid-19.

Los equipos vacunadores estarán completando esquemas de vacunación con la tercera dosis de la vacuna a los mayores de 12 años, además aplicarán primeras y segundas dosis de niñas y niños de 5 a 11 años.

Todas las áreas de salud tendrán los vacunatorios habilitados los días martes 12 y miércoles 13 de abril, según el horario de cada establecimiento.

Además, se habilitarán vacunatorios en puntos estratégicos como zonas turísticas, centros comerciales, aeropuertos, playas, hoteles y parques, para facilitar la vacunación de las personas que se encuentran de vacaciones durante la Semana Santa.

Estos son algunos de los vacunatorios disponibles para esta Semana Santa:

Región Atlántica

En Puerto Viejo Talamanca el vacunatorio estará habilitado del 11 al 16 de abril en supermercado Old Harbor desde las 10:00 am y hasta las 6:00 pm. Además, el domingo 10 de abril habilitarán un vacunatorio en la entrada al Parque Nacional Cahuita con un horario de 8 am a 5 pm.

Región Chorotega

El área de salud de Santa Cruz habilitará un vacunatorio en la sala de eventos del hotel Tamarindo Diría en los siguientes horarios:

Domingo 10 de abril de 9 am a 5 pm.

Lunes 11 de abril de 8 am a 5 pm.

Jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de abril de 8 am a 5 pm.

Domingo 17 de abril de 8 am a 2 pm

Asimismo, el área de salud de Carrillo estará en Playas del Coco, en el Paseo Amor de Temporada los días 12 y 13 de abril de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Además, habilitarán este martes y miércoles un vacunatorio en la iglesia católica de Filadelfia desde las 8 de la mañana y hasta las 7 de la noche.

Región Pacífico Central

El área de salud San Rafael de Puntarenas y hospital Monseñor Sanabria estarán vacunando a mayores de 12 años en el hotel Las Brisas en Puntarenas en el siguiente horario:

Sábado 9 de abril de 8:30 am a 3 pm.

Lunes 11 de abril de 8:30 am a 2 pm

Martes 12 y miércoles de 13 de abril de 8:30 am a 3:00 pm

Jueves y Viernes Santo de 8 am a 2 pm.

Asimismo, el equipo del hospital de Puntarenas estará en playa Caldera los días 11, 12 y 13 de abril de 8:30 am a 3 pm.

El área de salud Paquera habilitará un vacunatorio el lunes 11 de abril en playa Órganos de 8 am a 1 pm, y el Jueves Santo en playa Pochote también de 8 am a 1 pm.

En Cóbano habrá vacunatorios en el Mega Super ubicado en el centro, el lunes 11 de abril de 8 am a 12 mediodía, los días 12 y 13 la vacunación se realizará en la sede del área de salud de 8 am a 3 pm. Además, el Jueves y Viernes Santos el vacunatorio estará habilitado de 8 de la mañana a 12 mediodía en el Mega Súper de Santa Teresa.

Este lunes 11 de abril el equipo vacunador del área de salud de Garabito estará en Plaza Herradura desde las 10 am a 5 pm.

Región Brunca

El equipo de Corredores estará el lunes 11 de abril, en la aduana de Paso Canoas de 7 am a 12 mediodía.

En Buenos Aires de Puntarenas para el sábado 16 de abril habilitarán dos vacunatorios, uno en la iglesia católica y otro en el restaurante La Flor de la Sabana ambos con un horario de 8 de la mañana a 12 mediodía.

Región Huetar Norte

En el parque de Fortuna, el vacunatorio estará frente a la iglesia católica del martes 12 al sábado 16 de abril de 9 am a 4 pm.

Además, los hospitales San Carlos y Los Chiles contarán con horarios especiales de vacunación.

En el caso del hospital San Carlos el vacunatorio estará habilitado del lunes 11 al miércoles 13 de abril de 7 am a 4 pm y los días Viernes y Sábado Santo de 10 am a 6pm. En el caso del hospital Los Chiles el horario es lunes 11 de abril de 10 am a 4 pm, martes 12 y miércoles 13 de 8 am a 12 mediodía y los días Jueves y Viernes Santo de 2 a 6 de la tarde.

Región Central Sur

El área de salud Carmen-Montes de Oca estará en:

Mall San Pedro, primer piso. Sábado 9, domingo 19 y lunes 11 de abril de 10am a 7pm.

Vacunatorio UCR, martes 12 y miércoles 13 abril de 8 am a 3pm.

Iglesia La luz del Mundo, Barrio Sinaí en San Rafael, Montes de Oca, martes 12 abril de 9am a 1pm.

Clínica Central los días jueves 14 y viernes 15 de abril de 7am a 7pm.

Tienda Universal (San José, avenida central), sábado 9 y domingo 10 de abril de 10 am a 6 pm.

Región Central Norte

La Región Central Norte tendrá vacunatorios habilitados en los siguientes centros comerciales:

Mall Oxígeno en Heredia, sábado 09, lunes 11, jueves 14 y viernes 15 de abril de 10 am a 5 pm, los días martes 12 y viernes 13 de abril de 8 am a 3 pm.

City Mall en Alajuela, del lunes 11 al viernes 15 de abril de 8 am a 6 pm.

Plaza Real en Alajuela, sábado 9 y lunes 11 de abril de 10 am a 4 pm. y los días martes 12 y miércoles 13 de abril de 8 am a 3pm.

Además, esta semana la CCSS habilitó vacunatorios en los aeropuertos internacionales para turistas y nacionales que viajarán en los próximos días, están disponibles en los siguientes horarios.