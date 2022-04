Redacción – ¡Vamos ticas! Sele femenina enfrentará difíciles rivales en Premundial de Concacaf, luego de quedar emparejadas en el Grupo B buscarán llenarse de gloria.

La selección femenina llenó de orgullo a los ticos tras lograr una gran primera fase de la eliminatoria, donde acabamos como líderes e invictas al sumar 12 puntos en cuatro partidos. Incluso, no permitieron ni un solo gol en dichos encuentros.

Todo eso refleja el buen desempeño de las ticas, que estarán en el Premundial de Concacaf, el cuál se realizará del 4 al 18 de julio en Monterrey, México.

Las dos primeras naciones de cada grupo irán a semifinales y clasificarán directo Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Mientras, que las selecciones que queden en el tercer lugar irán a la repesca intercontinental.

🏆 The Champions will be lifting this trophy! 😍 🤩#WeBelong #ConcacafW pic.twitter.com/DObz2PZDsM

— Concacaf W (@ConcacafW) April 19, 2022